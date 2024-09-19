俄罗斯与北韩保持密切关系

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韩国国际广播电台报道：在俄罗斯与西方国家严重对立的情况下，以加强和北韩军事同盟为内容的《北俄全面战略伙伴关系条约》（北俄条约）在俄罗斯已进入批准倒计时。俄罗斯在着手进行北俄条约批准程序的当天，赞同了韩国无人机侵入平壤上空并向北韩散发传单的北韩主张，加入了抨击韩国的行列。因对乌克兰采取“特别军事行动”陷入长期化而被国际社会孤立的俄罗斯最近宣布修改核规定等，对西方进行核威胁，加剧了紧张局势。在对乌克兰进行“特别行动”的局面下，以反西方联盟为首的北俄之间的超紧密关系正在加强。俄罗斯总统普京当地时间14日向众议院（国家杜马）提交了旨在批准北俄条约的联邦法草案。有鉴于此，批准日期即将临近，如果该条约获得批准，北俄和西方之间的紧张关系将会进一步升级。普京今年6月对北韩进行国事访问，与北韩国务委员长金正恩举行首脑会谈后签署了《北俄全面战略伙伴关系条约》。据评价，该条约包含了“如果双方中一方受到武力侵略、处于战争状态，另一方则将提供军事援助”的内容。因此，北俄关系升级为军事同盟。该条约自北俄各自获得批准并交换批准文件之日起生效。对此，韩国国防部长官金龙显在8日的国政监查中曾表示，俄罗斯和北韩几乎签订了仅次于军事同盟的相互条约。因此，派兵的可能性非常高。对此，克里姆林宫发言人佩斯科夫反驳称这种主张，称其为“虚假新闻”。