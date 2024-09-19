美国智囊机构：北韩进行第七次核试验的程序将会缩短

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韩国国际广播电台报道：有预测，北韩可能会在美国大选前后进行第七次核试验，美国战略与国际问题研究中心(CSIS)在北韩专门网页“超越分裂”透露，第七次核试验从决定到执行所需时间会进一步缩短。在对本月4日拍摄到的卫星照片进行分析后显示，丰溪里核试验场一带在过去的一个月里没有特别变化。在捕捉到部分细微的变化中，唯一变化的是拆除了新建的三号坑道入口外部的设备和支援建筑物。该机构表示，从最近的卫星照片中并未察觉到任何变化，这意味着北韩进行第七次核试验事实上已经准备就绪。第七次核试验完全取决于金正恩。据展望，在认为最大限度地实现金正恩政治目标的时候会进行核试验，北韩已经做好了大部分准备工作，其他工作在夜间或天气欠佳的情况下也能轻松完成。有鉴于此，从实际决定核试验到执行阶段，其时间会比预想得要短。此前，国家情报院在上月的国会报告中确认北韩有可能在今年11月美国大选后进行第七次核试验。前韩国外交部北韩核问题大使李容濬7日接受美国之音(VOA)采访时表示，在美国新政府上台后，北韩有可能会进行第七次核试验。韩国总统尹锡悦在亚洲巡访前夕接受美联社的书面采访时强调，北韩今后很有可能进行核试验和发射洲际弹道导弹（ICBM）等追加挑衅，因此必须从源头上消除北韩的核威胁。