德国柏林举办“济州四三事件”特别展览会

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韩国国际广播电台报道：正在推进将“济州四三事件”遗物列入联合国教科文组织世界记录遗产的济州岛在德国柏林举行了特别展览，并在国际社会引起了广泛共鸣。以“关于真相与和解的记录”为主题的本次展览会上，通过照片、影像、记录物品等多种形式介绍“济州四三事件”展开的过程以及济州岛民众为解决该事件所作出的努力，以此告知“济州四三事件”记录遗物的价值。特别是在今年获得诺贝尔文学奖的韩江作家的小说中，以“济州四三事件”为素材的《不做告别》(2021年)也在现场展出，从而引起了观众们的关注。在展览会开幕同时举行的国际研讨会上，斯德哥尔摩国际和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute)所长丹·史密斯(Dan Smith)通过主题演讲表示，描写寻找“济州四三事件”真相过程的小说家韩江荣获了诺贝尔文学奖。如今的济州在历经最初50年的沉默之后，最近25年调查真相的过程令人感动。从这一点来看，韩江的作品是记忆的楷模。在柏林举行的“四三特别展览活动”截至本月20日，同时该展览也从16日开始在英国伦敦举行。济州岛和“济州四三和平财团”去年11月为了将“四三事件”遗物列为人类的普世历史，向联合国教科文组织世界提出了申遗，预计明年上半年将决定是否入选。以1947年3月1日为起点，1948年4月3日在济州岛发生了动荡事件，截至1954年9月21日，在济州岛发生的武力冲突与镇压导致重大人员伤亡，该事件被称为“济州四三事件”。