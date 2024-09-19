特朗普：执政后将驻韩美军防卫费承担额增至13万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：美国共和党总统候选人前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）表示，如果他再度执政，韩国每年支付的驻韩美军驻扎费用(防卫费承担额)将达到100亿美元，约为13万亿韩元。前总统特朗普当地时间15日在芝加哥的“芝加哥经济俱乐部”与彭博社总编辑约翰·米克斯韦特（John Micklethwait）进行的谈话中表示，如果他在白宫，韩国每年将支付100亿美元（驻韩美军驻扎费用），他们会乐意这样做。 韩国是货币机器，即赚钱机器。在美国大选即将到来之际，韩美两国本月初就驻韩美军防卫费承担金额问题达成了协议。其主要内容为，将2026年的驻韩美军防卫费承担金额定为比前一年提高8.3%的1.5192万亿韩元。到2030年为止，根据消费者物价指数(CPI)增长率来提高承担金额。据悉，特朗普前总统提到的每年100亿美元是韩国2026年支付金额的近九倍。当天的发言被认为是如果特朗普前总统在本次大选中获胜并重新掌权，很有可能要求韩国重新协商防卫费承担金额的协议。特朗普表示，自己在担任总统时期，最初要求韩国分担50亿美元的年度防卫费，但韩国表现出为难的态度，所以希望先让韩国支付20亿美元，第二年再让韩国承担50亿美元。特朗普接着表示，2021年拜登政府上台后，自己讨论的事项全部被推翻，这是“很丢脸的事情”。他说，他爱韩国，韩国有很棒的人民、是极度雄心勃勃的人民。他强调，美国保护韩国免受北韩的侵害。北韩拥有相当多的核武器，并称，他和北韩国务委员长金正恩相处得很好。特朗普还表示，他们（韩国）什么都没有支付，这是疯狂的事情。他还提到了在任时期对韩国产卡车征收关税的事实。另外，特朗普前总统再次错误地提到了2.85万名左右的驻韩美军规模为“4万名”，在韩美两国几乎平等地承担驻韩美军驻扎费用的情况下，特朗普还主张“韩国没有付钱”。这被解释为，在大选即将到来之际，特朗普针对本国选民的选票而故意夸大其词。同时也确认了特朗普前总统“美国用国民税金派遣军人到危险的地方保护富裕的韩国，韩国在安保上搭便车”的认识没有改变。同时，特朗普前总统通过上传到自己创办的社交媒体网站(SNS)Truth Social（真实社交）的文章指出，北韩刚炸毁了铁路(实际上是道路)，这是坏消息。只有特朗普才能解决这个问题。