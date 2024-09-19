乌媒：3000名北韩军人在俄罗斯被编入大队级部队

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韩国国际广播电台报道：据乌克兰媒体报道，俄罗斯军队正在把从北韩派遣的军人编入3000人规模的大队级部队。乌克兰媒体《基辅邮报》当地时间15日援引本国军队消息灵通人士的话报道说，俄罗斯军方在第11空降突击旅组织由北韩部队官兵组成的“布里亚特特别大队”。该大队的预计兵力约为3000名。目前正在接受轻型武器和弹药的补给。乌克兰军方认为，这批军人有可能被部署在8月攻击的俄罗斯本土库尔斯克州。乌克兰国防部情报总局(HUR)一位消息灵通人士对《基辅邮报》记者表示，北韩不仅是为了填补武器和装备，还为了弥补俄罗斯的兵力损失，北韩正在对俄罗斯进行大规模的支援。《基辅独立报》(Kyiv Independent)援引西方外交官员的话报道说，北韩向俄罗斯派遣了一万名军人，但他们的作用并不明确。已有报道说，投入战场的北韩军人出现了逃兵。《乌克兰真理报》援引消息人士的话报道说，18名北韩军人在库尔斯克州和布良斯克州边界、乌克兰边境7公里处脱离了部队。该媒体认为，俄罗斯军队虽然开始了搜索工作，但是上级试图隐瞒逃兵事实。本月初，北韩军人在乌克兰东部战线死亡的消息传开后，北韩派兵传闻正式浮出水面。乌克兰媒体报道说，本月3日在顿涅茨克战线上，遭到乌克兰导弹攻击而死亡的俄罗斯方面有20余名中，其中包括6名北韩军人。韩国国防部长官金龙显8日在国政监查中表示,俄罗斯和北韩几乎签订了仅次于军事同盟的《全面战略伙伴关系条约》，因此，北韩派兵的可能性非常高。乌克兰总统泽连斯基13日至14日接连表示北韩军队投入到了战场，而俄罗斯方面则对此矢口否认。