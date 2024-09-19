乌媒：北韩军在俄罗斯被编入大队级部队

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：乌克兰媒体当地时间15日援引军方消息灵通人士的话报道称，俄军正在把从北韩派遣的兵力组建成为大队级部队。消息人士说，北韩兵力约为3000人，目前正在接受轻型武器和弹药的补给，这批兵力有可能被部署在俄罗斯库尔斯克州（Курская губерния）。另一名乌克兰军方消息人士透露，属于该部队的18名北韩军人集体逃离部队。这些北韩军人在距离俄罗斯库尔斯克州和布良斯克州(Брянская область)、乌克兰边境7公里的地方离开了部队，目前俄军正在进行搜索。本月初，有报道称北韩军人在乌克兰东部前线死亡，北韩向俄罗斯派兵的传闻正式浮出了水面。美国《华盛顿邮报》上周也援引了乌克兰军方情报官员的话报道称，数千名北韩步兵正在俄罗斯接受训练，可能在今年年底前被部署到乌克兰前线。美国白宫表示，无法确认报道是否属实，但极为令人担忧。另外，北韩与俄罗斯签署的《全面战略伙伴关系条约》预计将于下月获得俄罗斯下议院批准。俄罗斯克里姆林宫表示，该条约包含了应对外部攻击的相互防卫条款，在加强安全合作方面具有重要意义。俄罗斯副外长安德烈·鲁登科说，如果发生对北韩的侵略行为，俄罗斯将根据条约向北韩提供军事援助。分析认为，如果条约获得批准，在俄乌战争和韩半岛紧张局势下，北俄关系将更加紧密。