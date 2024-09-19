韩联参议长鉴于北韩炸毁南北连接公路取消访美

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韩国国际广播电台报道：韩国联合参谋本部议长金明秀16日考虑到北韩炸毁京义线和东海线南北连接公路等严峻的安全状况，取消了访问美国的原定计划。据多名军方消息人士透露，金明秀原计划前一天出国与美方举行高级别会议，但考虑到目前的安全情况，而决定取消访美，以视频会议方式举行。一位消息人士表示，考虑到北韩炸毁京义线、东海线南北连接公路等加剧对韩威胁程度的现状，为了维持应对态势，而决定用视频会议取代面对面会议。北韩前一天炸毁了京义线和东海线南北连接公路军事分界线（MDL）北侧部分路段。这是北韩宣布进行完全切断南北连接公路和铁路、封锁南部边境的要塞化工程后时隔六天采取的措施。韩军为应对北韩在非军事区（DMZ）内进行爆破作业、违反《停战协定》的行为，在非军事区南侧实施了应对射击。北韩以韩方无人机侵犯平壤上空为由，加剧了对韩威胁程度，甚至炸毁了南北连接公路，军事分界线一带的军事紧张局势骤然升级，因此金明秀取消了对美国的访问。联合参谋本部前一天晚上向国会国防委员会非公开报告了北韩京义线、东海线南北连接公路的爆破情况。在同一天举行的国会国防委员会防卫事业厅国政监查中也有议员指出，考虑到目前的安全状况，金明秀不宜访问美国。