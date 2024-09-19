北韩宪法规定：大韩民国为彻底的敌对国家

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韩国国际广播电台报道：据了解，最近北韩修改了包括将大韩民国规定为“敌对国家”等内容的宪法。北韩官方媒体朝鲜中央通讯社(以下简称“朝中社”）在17日报道有关两天前（15日）炸毁京义线和东海线南北连接道路内容的同时，发布了上述消息。朝中社表示，这是立足于将韩国规定为彻底的“敌对国家”的北韩宪法的要求，因敌对势力严重的政治军事挑衅而走向无法预测的战争边缘的严峻安全环境所导致的必然结果与合法措施。北韩于本月7日至8日召开最高人民会议，修改了宪法。但南北韩关系及统一等事项如何修改则尚未公开。北韩国务委员长金正恩今年年初下达指示，要求在修改宪法时删除统一的表述、新设领土条款等。朝中社报道说，朝鲜人民军总参谋部15日表示，在南部边境东西部地区，采取了完全切断与韩国相连的我方区间的道路和铁路的措施。北韩国防省发言人表示，江原道高城郡甘湖里一带的道路和铁路60米区间和开城市板门区域东内里一带的道路和铁路60米区间通过爆破方式而完全封闭。为了让封闭的南部国境永久要塞化，我们将继续采取措施。朝中社表示，此次措施是根据劳动党中央军事委员会的命令，朝鲜民主主义人民共和国行使主权的领域与大韩民国领土彻底分离的阶段性工作的一环。