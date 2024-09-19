特朗普：如果大选获胜将重新与韩国协商驻韩美军防卫费协议

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韩国国际广播电台报道：美国共和党总统候选人、前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）再次喊话，如果在大选中获胜，韩美两国将重新协商驻韩美军驻扎费用(防卫费分担额)问题。当地时间16日特朗普在福克斯新闻节目《福克纳聚焦》(The Faulkner Focus)节目中表示，韩国有4.2万名美军。 他们（韩国）并没有付钱。特朗普接着说：“我让他们出钱，拜登通过协商后，他们不再出钱了。他们（韩国）是富裕的国家。 不，我们应该重新开始。"特朗普所说的“我们应该开始(We have to start)”可被解释为，如果重新执政，将要求韩国重新协商。但是，特朗普当天的发言相当一部分与事实不符，因此有人观测认为，这可能是他故意歪曲事实。目前驻韩美军规模为2.85万名，特朗普继续夸大其词地声称驻韩美军规模为4万名以上。另外，虽然特朗普提到韩国似乎完全没有缴纳所承担的防卫费，但韩国承担着相当多的驻韩美军驻扎费用，特别是在此次达成协议的驻韩美军防卫费承担额的协定中，将2026年的防卫费承担额定为比前一年提高8.3%的1.5192万亿韩元。并决定到2030年为止，按照消费者物价指数(CPI)而每年提高承担额。特朗普前总统前一天在芝加哥的“芝加哥经济俱乐部”进行的谈话中，将韩国称为"金钱机器"（Money Machine，意为富裕国家），并表示：“如果我在那里（白宫），他们（韩国）每年将支出100亿美元（约13万亿韩元）。"