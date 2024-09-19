韩美日副外长：强烈谴责北韩有意制造紧张局势的行为

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韩国国际广播电台报道：韩美日副外长16日对北韩声称“南韩无人机侵入平壤”、爆破南北连接公路等加剧紧张的行为提出强烈谴责。外交部第一次官金烘均、美国副国务卿库尔特·坎贝尔（Kurt Campbell）、日本外务省事务次官冈野正敬(Masataka Okano)16日下午在首尔举行了“第14次韩美日副外长磋商会”，并在会后的媒体见面会上作出上述表态。金烘均在发言中指出，我们强烈谴责北韩持续不断的核导威胁和彻底切断南北陆路连接，声称无人机侵入等有意制造紧张局势的行为。对北韩的挑衅，我们将维持牢固的韩美联合态势，予以坚决应对，并决定在韩美日紧密配合的基础上加强安全合作。金烘均强调，我们强烈谴责严重损害地区和欧洲的和平安全的俄北非法军事合作，并重申韩美日三国支持、援助乌克兰的决心。坎贝尔表示，我对北韩的挑衅感到非常震惊，并高度评价韩国极为慎重、持续和平衡的应对行动。我认为这是很恰当的方法。坎贝尔说，我方支持和平韩半岛最终再次实现统一。另外，三国副外长表示正努力推动年内举行三国首脑会谈。坎贝尔表示，我们致力于将通过首脑会谈开启的三国合作之路落实为制度，使之延续。我相信三国副外长也将在2025年早些时候再次会晤。三国副外长还对近期有关北韩派兵支援俄罗斯侵略乌克兰的报道表示担忧。金烘均表示，注意到了北韩派兵的报道，若报道属实，则意味着北韩不仅向俄罗斯提供炮弹和导弹，甚至直接参战，属于十分严重的情况。韩美日副外长协商会议是旨在讨论三国在北韩及地区、全球性事务上的合作方案的定期协商机制。第13次会议于今年5月底在坎贝尔位于华盛顿附近的私人农场举行。