“10·16重选补选”结果揭晓 朝野各自守住优势地区

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韩国国际广播电台报道：在16日举行的重选补选中，国民力量党在釜山和仁川江华获胜，共同民主党（以下简称“民主党”）在湖南胜选，守住了各自的优势地区。在釜山金井区区长补缺选举中，国民力量党候选人尹一铉获得了54650票，以61.03%的得票率获胜。民主党候选人金俓志获得34887票，得票率为38.96%。在仁川江华郡郡守补缺选举中，国民力量党候选人朴龙哲以50.97%的得票率当选。在民主党、祖国革新党和进步党展开激烈竞争的全罗南道灵光郡郡守重选中，民主党候选人张世一以41.08%的得票率胜选。进步党候选人李奭夏（音译）的得票率为30.72%，祖国革新党候选人张贤（音译）的得票率为26.56%。在全罗南道谷城郡郡守的重选中，民主党候选人赵象来力压祖国革新党、无党派、国民力量党的候选人，以55.26%的得票率当选。在首尔市教育监的补缺选举中，进步阵营候选人郑根埴以50.24%的得票率胜选。国民力量党党首韩东勋就选举结果表示，国民给予了国民力量党和政府改变、革新的机会，不会错失国民在艰难之中给予的宝贵机会。民主党以发言人金城会的名义表示，这次选举再次确认了对尹锡悦政权深感愤怒的民心正在转向民主党。