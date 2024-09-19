韩美召开军事委员会视频会议 讨论战略司令部作战计划

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韩国国际广播电台报道：韩美18日召开军事委员会视频会议（MCM），讨论了最近成立的战略司令部的作用，并再次强调了加强延伸威慑的意志。韩国联合参谋本部（以下简称“联参”）表示，韩美举行了第49次军事委员会会议，韩联参议长金明秀、美军参谋长联席会议主席查尔斯·昆顿·布朗（Charles Quinton Brown Jr.）、美国印太司令部司令小塞缪尔·约翰·帕帕罗（Samuel John Paparo Jr）、韩美联合司令部司令保罗·拉卡梅拉（General Paul J. LaCamera）等出席了视频会议。韩美共同认为，根据去年的《华盛顿宣言》，在发展战略司令部作战计划的过程中，与韩美联合司令部保持紧密的联系至关重要。韩联参议长金明秀还强调了北韩主张的“敌对的两个交战国关系”和“垃圾气球”等的不正当性。韩美联参议长指出，北韩的挑衅行为和北俄军事合作的深化加剧了韩半岛和全世界的紧张与威胁。韩美联参议长表示，今年首次实施的韩美日演习“自由之刃”（Freedom Edge）为加强三国安全合作做出了重大贡献，包括两架“B-52轰炸机”等美国战略轰炸机和韩日两国战斗机在内的大规模兵力参加了韩美日空中演习。联参还说，在推进基于构建未来联合司令部条件的移交战时作战指挥权方面，在多个领域取得了有意义的进展。本次会议原计划在美国华盛顿举行，但考虑到最近韩半岛严峻的安全形势，决定以视频会议形式举行。