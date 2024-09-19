北韩声称在平壤发现韩国无人机残骸

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韩国国际广播电台报道：北韩日前公开了在平壤发现的声称与韩国军队运营的无人机相同机种的无人机残骸的相关照片。北韩国防省发言人19日通过朝鲜中央通讯社表示，韩国军队流氓行使的重大主权侵害挑衅事件通过具有已确保的决定性的物证和对此客观且科学的调查得到了明确的证实。据北韩方面发表的内容，平壤市安全局13日对平壤市区域集中搜索过程中，在兄弟山区域西浦一洞七十六人民班地区发现了坠落的无人机残骸。这位发言人表示，国防省和国家保卫省等专门机构在对该无人机残骸进行调查的结果显示，用科学方式证实这是来自韩国的无人机。专家们认为，该无人机是韩国军队的无人机作战司令部部署的远程侦察用小型无人机，与韩国国军节纪念活动时搭载在车辆上的无人机是同一机种。该发言人认为，从无人机的外形、飞行推测时期、装载散发传单的箱子等来看，很有可能是用于向平壤散发传单的无人机，但对此还尚无定论。发言人还主张，如果韩国否认该无人机不是用于散发传单，那么这是擅自侵犯领空的另外一个事件的证据，作为敌对国家军事流氓的连续挑衅事件会更加严重。北韩在11日发表的外务省的重大声明中透露，韩国无人机在本月3日、9日和10日渗透到平壤，散发对北传单。之后，北韩劳动党中央委员会副部长金与正主张韩国军队是主犯，但并没有公开相关证据。北韩国防省和总参谋部向首都和边境附近的部队下达了增加防空监视哨所的指示。北韩总参谋部决定，继续维持边境附近的炮兵联合部队和负责重要火力任务的部队保持全面战备状态。北韩国防省发言人威胁称，如果再次发现并确定大韩民国对朝鲜民主主义人民共和国领土、领空、领海的侵犯行为，将被视为对共和国主权的严重军事挑衅，并立即采取报复性攻击。对于北韩的上述主张，韩国军方断然否认，称“不值得回应”。