北韩外务相崔善姬称MSMT参与国将付出代价

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩美日发起的对北制裁监督机构“跨国制裁监测小组”（MSMT）成立。对此，北韩外务相崔善姬称，“参与国必将付出代价”。崔善姬20日在北韩官方媒体朝鲜中央通讯社发表谈话抗议称，跨国制裁监测小组存在的名义和目的完全不合法。崔善姬称，美国发起的对朝鲜（北韩）制裁对我国而言绝非新鲜事，美国及部分盲目追随国的单边行为有可能动摇国际关系之根基，严重扰乱了世界的安全环境。崔善姬提出，错误的惯例必将招致回应并付出相应的代价，美国试图通过强权和专横操控世界，将促使国际性的反美联合阵营提前出现。由11个国家参与的跨国制裁监测小组于本月16日成立，该机构代替了今年4月底因俄罗斯行使否决权而结束活动的联合国安理会对北制裁委员会专家组。跨国制裁监测小组将在联合国外部展开活动，不过其功能与专家组相同，将对疑似违反对北制裁决议的情况进行调查并撰写报告。崔善姬还就无人机入侵平壤上空一事提出，追溯韩国侵犯我国国家主权领域、引发今日之祸的犯罪行为，美国也将在该问题上承担相应的责任。劳动部副部长金与正也在14日的谈话中声称将对美国追责。她表示，拥核国的主权被美国鬼子驯养的杂种狗侵犯，就应由主人负责。