尹锡悦：对民生领域犯罪应追查到底、严厉处罚

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统在“警察日”表示，对为普通百姓造成痛苦的民生领域犯罪，应追查到底、严厉处罚。尹锡悦总统21日上午出席在首尔西大门区警察厅举行的第79次“警察日”纪念仪式时指出，应一分不少地收回犯罪收益和资金来源，从源头上切断犯罪生态系统的链条。尹锡悦总统首先表示，我向全力守护国民生命和安全的全国警官以及在背后予以支持的各位家属致谢。尹锡悦总统指出，我国警察的治安能力在国际社会上也获得了认可，面对骤增的跨国犯罪和数字犯罪，我国警方取得了遣返有史以来最多境外逃犯的成果。尹锡悦总统强调，当前我们面临着前所未有的新威胁，危及不特定多数人的异常动机犯罪、恶性诈骗、毒品和网络赌博正威胁着大韩民国的未来。尹锡悦总统指出，恶意使用人工智能、深度伪造等尖端技术的新型犯罪和假新闻层出不穷。为应对新威胁，警方应更迅速、更主动地作出改变。希望警方加快研发深度伪造鉴别系统，与有关机构展开合作，根除数字性犯罪，并迅速有力地应对假新闻。尹锡悦总统还指出，对于跟踪、家庭暴力、虐待儿童等针对弱势群体的犯罪，应在初期就予以严厉执法，以摧毁犯罪意愿。尹锡悦总统最后表示，今后将更积极地提供符合警官重大使命和付出的支援，将不遗余力地推动忠南峨山警察医院尽早建成，加大对殉职和工伤警官的补贴力度，并扩大免责规定，确保警方的正当执法能得到保护。今年是警察日纪念仪式时隔19年再次在警察厅办公大楼举行，也是现任总统时隔12年访问警察厅。尹锡悦总统自上任以来连续三年出席“警察日”纪念仪式。