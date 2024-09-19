韩总统办公室：年底公布四座SMR建设计划 国家生物科技委员会下月成立

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韩国国际广播电台报道：韩国总统办公室科学技术首席秘书朴相旭（音译）表示，年底公布的“第11次电力供需基本规划”将包含建设四座“小型模块化核反应堆”（SMR）的计划。朴相旭20日做客KBS节目时表示，“小型模块化核反应堆”可在工厂里完成建造并发货，是有望成为下一代增长动力和主力出口产品的技术。朴相旭指出，“小型模块化核反应堆”技术尚缺乏标准，因此在研发的同时还须制定许可标准。我们正加大努力，确保能在合适的时机进行“小型模块化核反应堆”的批准工作。当被问及为敲定电力基本供需规划是否需要在野党的合作时，朴相旭表示，在这个问题上不存在朝野。另外，朴相旭表示，仅从“小型模块化核反应堆”来看，韩国的核电技术排在全球第二、三位。从大型核电站技术来看，包括自主技术、建设施工能力和韩国水力原子力的运营能力在内，韩国在核电市场的接单竞争力无疑是全球最强。朴相旭还透露，继国家人工智能委员会之后，国家生物科技委员会也将很快成立。朴相旭介绍，尖端生物科技的特点是其领域无穷无尽，包括与数字结合的数字生物、合成生物学或生物代工、生物新药等；涉及卫生医疗的高附加值新技术和新产业也非常多。国家生物科技委员会将在总统的主持下于11月底或12月初成立。朴相旭强调，生物科技委员会将与人工智能委员会配合，一起推动生物科技大转型。