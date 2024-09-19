韩国潜在经济增长率连续两年为2.0% 被美国赶超

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韩国国际广播电台报道：韩国潜在经济增长率连续两年为2.0%。企划财政部20日向国会提交的国政监查资料显示，根据经合组织估算，今年韩国的潜在经济增长率为2.0%。韩国潜在经济增长率在2020年、2021年为2.4%，2022年跌至2.3%，去年进一步跌至2.0%，今年维持在2.0%的水平上。潜在经济增长率指一个国家投入劳动、资本、资源等所有生产要素后，在不引发通胀的前提下可实现的最大经济增长率。各机构对潜在经济增长率的估算模型有所不同，不过通常情况下，劳动力、资本和生产率的影响最大。分析指出，韩国的低生育和老龄化现象导致劳动力人口减少，对劳动力要素构成了负面影响。根据统计厅的数据，韩国15岁至64岁劳动力人口占比将从2022年的71.1%大幅下滑至2072年的45.8%。美国的潜在经济增长率则连续两年反弹。美国的潜在经济增长率在2020年、2021年均为1.9%，2022年升至2.0%，去年进一步升至2.1%，赶超韩国。据估算，美国今年的潜在经济增长率仍为2.1%，高于韩国。与韩国劳动力人口持续减少的情况不同，美国不断有移民流入，人工智能（AI）等新产业在信息技术（IT）企业的带动下持续发展。此外，英国、德国等主要发达国家的潜在经济增长率也呈现出上升趋势。德国从2020年的0.7%升至今年的0.8%，英国从0.9%升至1.1%。日本则从2020年的0.6%下跌至2021年的0.7%，今年据估算仅为0.3%。专家指出，韩国若要提高潜在经济增长率，亟需进行加大对外开放、监管合理化等提升经济活力的规制改革。