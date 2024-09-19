韩10月前20天出口下滑3% 半导体猛增36%

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韩国国际广播电台报道：本月截至中旬，韩国出口受开工天数减少的影响下滑将近3%，不过半导体出口仍然保持两位数增长，持续向好。关税厅21日的数据显示，10月前20天出口额（通关数据初值）为327.66亿美元，同比减少2.9%。计入开工天数影响的日均出口额增长1.0%。该期间开工天数为12.5天，较去年同期少0.5天。截至上月，单月出口连续12个月增长。从各类产品的情况来看，汽车（-3.3%）、钢铁制品（-5.5%）、石油制品（-40.0%）、船舶（-16.2%）、无线通信器械（-21.7%）等大部分产品均出现下滑。半导体则增长36.1%。半导体单月出口额于去年11月恢复增长，此后一直保持两位数增长。从主要出口对象国家及地区来看，对美国（-2.6%）、欧盟（-8.9%）、日本（-12.6%）出口出现下滑，对中国（1.2%）、越南（1.1%）和台湾（90.0%）出口则出现增长。本月前20天的进口额为337.75亿美元，下滑10.1%。原油（-25.5%）、石油制品（-13.2%）、机械类（-9.1%）等产品的进口有所减少，半导体（0.8%）、天然气（9.7%）、半导体生产设备（31.3%）有所增长。从主要进口对象国家及地区来看，从中国（-11.1%）、美国（-4.8%）和欧盟（-12.7%）的进口出现下滑，从日本（2.2%）、越南（0.4%）的进口出现增长。贸易收支出现10.8亿美元逆差，去年同期为7.7亿美元顺差。截止到上月为止，单月贸易收支连续1年4个月保持顺差。产业通商资源部方面表示，半导体和汽车两大出口产品本月仍然稳步增长，贸易收支情况也有望在月末得到改善。