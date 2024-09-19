尹锡悦总统与执政党党首韩东勋举行会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦与执政党国民力量党党首韩东勋21日在首尔的龙山总统办公室举行会晤，就国政悬案等问题进行了讨论。总统办公室方面透露，尹锡悦总统和韩东勋代表当天下午5时许在龙山总统办公室庭园进行了包括散步在内的约一个小时二十分钟的面谈。据悉，尹锡悦与韩东勋在面谈之前先在庭园散步了约十分钟，一起陪同散步的还有总统秘书室长郑镇硕、政务首席秘书洪哲浩、公报首席秘书李度运等总统办公室官员。比原定时间晚30分钟左右到达的尹锡悦总统向韩东勋代表表示，因为与北约秘书长通话、接见英国外交大臣，所以时间被推迟了。接着，尹锡悦总统和韩东勋代表在总统秘书室长郑镇硕的陪同下，进行了约70分钟的面谈。面谈结束后，国民力量党代表秘书室室长朴正河在国会举行的记者招待会上表示，韩东勋代表直接向尹锡悦总统提出了旨在解决金建希女士相关问题的总统办公室内部人事改革、停止金建希女士的对外活动、努力消除相关疑惑等三项要求。朴正河室长还表示，韩东勋代表还转达了要求尽快任命空缺的特别监察官和有必要尽快成立“朝野议政协议体”的意见。总统办公室有关人士就21日的面谈表示，据了解，他们(尹锡悦总统与韩东勋代表)进行了坦诚布公的对话。为了阻止宪政蹂躏，使政府取得成功，双方就党政团结一心达成了一致意见。