联合国：北韩是否派兵俄罗斯是安理会判断的问题

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韩国国际广播电台报道：联合国秘书处日前就韩国政府发表“北韩派兵俄罗斯”及媒体的相关报道阐明了“联合国安理会有必要做出判断”的原则性立场。联合国秘书长副发言人法尔汉·哈克（Farhan Haq）当地时间21日在纽约联合国总部举行的例行新闻发布会上被问及北韩派兵俄罗斯相关报道的立场时回答说：“目前尚未得到官方的证实。”法尔汉·哈克副发言人表示，联合国安理会制裁委员会正在对北韩制裁工作进行监督，如果有违反制裁的事项，将由该机构决定。对于目前监视对北韩制裁的对北韩制裁委员会下属专家小组已经解散的指责，这位发言人表示，虽然专家小组已经解散，但处理相关工作的安理会下属的对北韩制裁委员会仍然存在。在此之前，韩国国家情报院18日表示，为了支援俄罗斯军队，北韩决定派兵1500名军人，目前他们正在俄罗斯远东地区进行训练。对此，美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）当地时间19日表示，虽然无法确认相关报道，但如果属实，则令人担忧。据悉，俄罗斯就北韩派兵问题没有明确表明其真伪，只是表示将继续发展与北韩的关系。另外，联合国安理会当天下午在联合国总部以乌克兰局势为议题举行会议。作为安理会轮值主席的韩国在当天的会议上再次强调韩国政府对北韩派兵俄罗斯的立场。