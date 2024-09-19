韩国政府研讨向乌克兰派遣监视团

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韩国国际广播电台报道：据22日消息，为了掌握投入俄乌战争的北韩兵力，韩国政府正在研讨向当地派遣监测团的方案。韩国政府一位消息灵通人士透露，韩国有可能向乌克兰派遣监视北韩向俄罗斯派遣的特殊部队的战术和战斗力等的要员。预计北韩军监视团将由研究敌方战术的军人和军务员等军事要员组成。同时，如果投入战场的北韩军被俘或逃离，负责审问他们的要员也有可能包括在监视团中。据悉，北韩将派遣与韩国特殊战司令部（简称“特战司”）相似的最精锐特殊部队11军团（暴风军团）的约1.2万名兵力。韩国政府认为，研究在非常时期执行后方渗透任务的暴风军团的作战及战术，有助于韩国军队制定防御战术。与此同时，韩国政府正在考虑帮助乌克兰提供武器和军需物资等援助，并考虑按照非杀伤性军需物资、防御用武器、杀伤性武器的顺序分阶段予以应对。在北韩持续向俄罗斯提供大批炮弹和导弹等杀伤性武器的情况下，韩国政府一直向乌克兰提供防毒面具和医药品等非杀伤性军需物资。该消息灵通人士表示，将根据北韩派兵和俄罗斯对北韩提供军事技术支援等北俄军事合作动向，分阶段采取应对措施。比起杀伤性武器，韩国更优先考虑提供防御用武器，即使支援杀伤性武器，也会首先考虑迂回方式，而不是直接提供。据悉，乌克兰希望韩国支援防空系统。