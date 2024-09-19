尹锡悦应邀与北约秘书长通话 讨论北韩派兵援俄应对方案

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦21日下午应邀与北大西洋公约组织(NATO)秘书长马克·吕特（Mark Rutte）通电话时表示，韩国政府绝不会坐视俄罗斯和北韩之间的军事密切关系。据悉，尹锡悦总统当天下午在龙山总统办公室应马克·吕特秘书长的邀请进行了电话会谈，共享了有关北韩派兵俄罗斯的信息、商讨了今后的应对方案，并做出上述表示。尹锡悦总统向马克·吕特秘书长表示，北韩已经越过了此前向俄罗斯支援大规模杀伤性武器的水平，达到了派遣精锐部队的阶段。最近韩国情报部门确认了1500余名北韩特殊部队派遣到俄罗斯接受适应性训练的事实。尹锡悦还表示，俄罗斯入侵乌克兰、北俄盲目深化军事合作再次证明了印度太平洋地区和大西洋地区的安保关系密不可分，同时还从根本上动摇了基于规则的国际秩序，并威胁韩半岛乃至世界和平。尹锡悦表示，韩国政府将在密切关注俄罗斯和北韩动向的同时，根据北俄军事合作的进展，积极采取阶段性措施，并希望在这一过程中与北约及北约成员国共同探索实质性的应对措施。对此，北约秘书长马克·吕特就正面违反国际法和联合国安理会决议的北韩派兵俄罗斯表示深切忧虑，并强调，为应对威胁国际和平与安全的俄北军事合作，北约准备与韩国展开积极合作。另外，马克·吕特秘书长还邀请尹锡悦总统向北约派遣代表团，以共享更为详细的情报，并表示，今后为应对北韩派兵俄罗斯，希望韩国、乌克兰和北约之间加强国防产业合作与安全对话。对此，尹锡悦表示，为了共享情报，将迅速派遣代表团，同时将搞活韩国、乌克兰与北约之间安全合作的措施。另外，他还表示，对于北约战场信息收集与利用体系(BICES，Battlefield Information Collection and Exploitation System)，将迅速加入该程序，希望韩国与北约能实时沟通、安全有效地共享信息。对此，马克·吕特秘书长表示，为了能够快速取得进展，将积极进行准备。尹锡悦总统和马克·吕特秘书长还决定，在密切关注俄罗斯向北韩转让敏感性技术可能性等北俄非法合作动向的同时，研拟行之有效的共同应对方案。