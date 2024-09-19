韩国政府敦促北韩立即撤离派俄部队

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韩国国际广播电台报道：韩国政府22日就北韩派兵援俄参加乌克兰战争一事，敦促北韩军队立即撤离，并警告称，今后将采取与俄北军事合作程度相对应的阶段性措施。据韩国总统办公室国家安保室第一次长金泰孝透露，政府当天在龙山总统办公室召开了由国家安保室室长申源湜主持的紧急国家安全保障会议（NSC）常任委员会会议，讨论了应对方案，并确定了上述立场。为此，总统办公室方面表示，根据今后各阶段的发展情况，韩国政府可以向乌克兰提供“攻击性武器”。总统办公室一位高级官员表示，今后将分阶段考虑向乌克兰支援防御用武器，如果觉得限制过大，最后还可以考虑提供攻击性武器。金泰孝次长在新闻发布会上表示，政府敦促北韩立即撤军。如果像现在这样北韩和俄罗斯的军事勾结持续下去，韩国不会袖手旁观，将会与国际社会一起坚决应对。韩国政府将根据北韩派兵后的北俄军事合作的进展方向，采取阶段性的应对措施。在此过程中，为了对北俄军事合作采取行之有效的严厉措施，将与同盟及友邦国密切合作。为了应对北俄军事合作对韩国安全构成重大威胁的可能性，将综合研究可能发生的情况，研拟相应的应对措施。总统办公室一位高级官员表示，阶段性应对措施的具体内容可能会让对方的判断和谋略产生影响，因此不宜公开。