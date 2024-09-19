美国国务院发言人：美国将自行判断“北韩派兵俄罗斯”是否属实

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韩国国际广播电台报道：对于韩国国家情报院就北韩计划派兵俄罗斯做出的分析，美国政府尚未正式确认，但明确表示，这并不违背韩美两国对北韩监视的合作机制。美国国务院首席副发言人韦丹特·帕特尔（Vedant Patel）当地时间22日在新闻发布会上就“韩美两国一直对北韩的军事活动进行紧密合作分析，但是此次是否似乎有些不同？”的提问表示，美国在对特定政策领域做出判断之前，必须经过自己的程序和自我评价。他接着强调，美国的自我评价完全不会反映韩国或其他任何国家的情报分析。当被问及美国是否不信任韩国的情报时，帕特尔回答说，这根本不是信任不信任的问题，我们与韩国构筑了密切而重要的伙伴关系，我们希望提供最新、最准确的评估，我们正在持续研讨这些报道。据分析，上述发言可被解释为，即使其他国家情报机关的分析结果属实，也要通过美国的自身情报收集和评价才能正式确认是否属实，目前还在调查“北韩派兵俄罗斯”是否属实。帕特尔副发言人还强调说，我想明确的是，在全世界范围内有关我们的优先顺序，与韩国的关系是最重要的关系之一，特别是在印度和太平洋地区的和平与稳定这一广泛和终极目标上，韩国是多项核心领域的合作伙伴。在涉及“韩国表示将研讨向乌克兰提供防御用和攻击用武器援助”的问题时，帕特尔表示，这是韩国自己判断的问题，我们欢迎所有支援乌克兰的国家。