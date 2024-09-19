韩国工业电价上调9.7% 民用保持不变

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韩国国际广播电台报道：韩国工业用电价格将从24日起平均上涨9.7%，每千瓦时（ kWh）上调16.1韩元。考虑到百姓的经济负担，住宅用电和商业用电价格保持不变。韩国电力23日表示，调整用电价格旨在反映部分累积电价上涨的因素，引导有效的能源消费，并综合考虑了物价、百姓经济负担等因素。工业用电客户共44万家，占整体用电客户数量的1.7%，用电量占比高达53.2%。工业用电客户电费24日起平均上涨9.7%，每千瓦时费用上调16.1韩元。工业用电客户还被分为大企业和中小企业，大企业和中小企业涨幅分别为10.2%和5.2%，平均涨幅9.7%。家庭用电价格自去年5月上调后一直保持不变，工业用电价格自去年11月上调后，已维持了11个多月。去年11月上调工业用电价格时，只上调了大企业的电价。韩国电力介绍上调电价原因时表示，随着国际燃料价格暴涨等，自2022年以来已六次上调电价和努力自救，但2021年至2024年上半年累计赤字约达41万亿韩元，今年上半年负债约203万亿韩元，加重了财务负担。韩国电力表示，财政赤字过大，导致贷款持续增加，韩国电力去年每天负担的利息费用约为122亿韩元。为了打造半导体、人工智能（AI）等未来尖端产业的基础进行电网扩充，以及维护和维修必要的电力设备，上调电费是不可避免的。另外，为了引导高效的能源消费和实现稳定的电力供应，也需要适当的调整电价。