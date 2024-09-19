韩国党政决定在腌辛奇(Kimchi )季节发放白菜等材料

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韩国国际广播电台报道：在腌辛奇(Kimchi )季节到来之际，为了稳定管理辛奇(Kimchi )材料的价格和供需，韩国党政决定增加白菜等主要材料的供应，并积极支援打折出售白菜。尤其是为了扩大白菜等主材料的供应，决定较去年增加10%的种植合同数量和确保经常储备量。政府和国民力量党23日召开党政协议会，发表了包含上述内容在内的辛奇(Kimchi )材料供需稳定方案。党政决定首先利用政府储备量和种植合同数量，最大限度地向市场发放辛奇(Kimchi )材料。政府将向市场发放2.4万吨白菜，农协合同种植量比去年增加10%。经常储备为1000吨左右，根据市场情况灵活发放，防止出现供求之间的不均衡现象。党政还决定投入农产品打折支援预算，最多提供50%的辛奇(Kimchi )材料打折支援，降低消费者的负担。如果在大型超市、传统市场等处购买辛奇(Kimchi )材料，政府的支援和企业的折扣加在一起，消费者可享受农产品最多40%的折扣，水产品最多50%的折扣优惠。党政还决定提供辛奇(Kimchi )季节的主要打折活动、购买地点等相关信息，让消费者以低廉的价格购买辛奇(Kimchi )材料，并对违反辛奇(Kimchi )材料原产地标记等行为进行管制，加强安全管理。