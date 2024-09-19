韩国国情院：北韩向俄罗斯派遣了3000名军人

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韩国国际广播电台报道：据韩国国家情报院(简称“国情院”)估计，截至23日为止，前往俄罗斯的北韩军人达3000多人，到12月左右将达到10000多人。作为朝野干事的国民力量党议员李成权和共同民主党议员朴善源透露，国家情报院院长赵太庸在国会情报委员会恳谈会上就北韩向俄罗斯派兵的动向进行了报告。据国情院估计，自本月8日至13日首次派遣运输军人以来，向俄罗斯派遣的北韩军队人数已增加约1500人，目前总计达到约3000人。朴善源议员透露，国情院提交了北韩投入约一万名军人的相当有根据的情报。据相关报告显示，预计今年12月左右北韩向俄罗斯派遣的兵力将达到约一万人。据国情院有关北韩派兵俄罗斯的报告透露，北韩军人已经分散在俄罗斯境内的多数训练设施进行适应。国情院在报告中援引俄罗斯教官的预测认为，虽然派兵俄罗斯的北韩军人的体力和士气优秀，但对无人机攻击等现代战争的理解不足，投入战线时会出现众多伤亡。国情院确认了俄罗斯军队内部选拔韩语翻译人员的动向，还确认了以北韩军队为对象的军事装备使用方法、无人机等特殊培训动向。国情院透露，北韩政府为了彻底管控派兵军人的家属，还捕捉到了集体移居、隔离到某处的信息。国情院认为，正式谈论派兵的时间是在今年6月北韩和俄罗斯签订的"如果处于战争状态，将毫不犹豫地提供军事援助”的《全面战略伙伴关系条约》之后。国情院分析认为，北韩派兵是出于巩固北俄军事同盟、发生紧急情况时诱导俄罗斯介入韩半岛、突破经济困境、加速军队现代化的需求。李成权议员认为，俄罗斯作为北韩出兵的代价，在经济上理所当然地会提供相应的援助。国情院对派遣的北韩军队出现逃兵的当地媒体报道没有另行做出表述。