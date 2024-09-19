乌克兰公开韩语版对北韩军人的宣传视频

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韩国国际广播电台报道：乌克兰政府敦促北韩将士不要与本国战斗，并要求其投降。据乌克兰当地媒体《基辅邮报》报道，乌克兰国防部情报总局当地时间23日通过针对俄罗斯运营的“投降热线”表示，乌克兰俘虏收容所做好了接受不论国籍、宗教和理念的所有军人的准备工作。乌克兰军方表示，向为了俄罗斯总统普京政权派遣的人民军将士发出呼吁，不要在外国土地上毫无意义地死去，不要重蹈数十万俄军未能返乡的命运。乌克兰军方还表示，“投降吧！乌克兰将提供休息场所、食物和温暖的环境。”投降的数千名俄罗斯军人每天三餐都吃着热腾腾的饭菜，并接受医疗服务，以等待停战。乌克兰军方在名为“我想活下去”的投降宣传频道Telegram上上传了用韩语制作的1分14秒的宣传视频，介绍了北韩军队俘虏收容设施。乌克兰方面在视频中介绍了设施全景、卧室内部、准备用餐的场面等，并表示，收容迎将接新来的战争俘虏，不久的将来，在前线各地被俘的第一批北韩占领军将抵达这里。视频还介绍到，俘虏们将被收容在设有睡眠空间的宽大而温暖明亮的房间里。 一日三餐，菜单包括肉类、新鲜蔬菜和面包。乌克兰政府本月初披露北韩向俄罗斯派兵，连日来有关信息更为具体，乌克兰敦促西方制定对策方案。乌克兰国防部情报总局局长吉里洛·布达诺夫（Kyrylo Budanov）前一天接受美国军事媒体“战区”采访时表示，我们正在等待23日库尔斯克方面迎接北韩军第一支部队的到来。