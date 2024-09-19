韩防长：北韩派俄士兵充当人肉盾牌

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韩国国际广播电台报道：韩国国防部长官金龙显表示，被投入俄罗斯侵略乌克兰战争的北韩士兵并非“派兵”，而是“雇佣兵”。金龙显24日出席国会国防委员会国政监查时表示，军方内部认为，北韩此次行为表面上来看是派兵，实际上是雇佣兵。金龙显指出，一般来讲，派兵会维持本国军队的指挥体系，并身穿本国军服、佩戴标志和国旗，但北韩士兵身穿俄罗斯军服，受俄罗斯军方指挥、按照命令行动，没有任何作战权限。金龙显表示，我们认为这只是起到人肉盾牌作用的雇佣兵，金正恩将人民军出卖给了非法侵略战争，其目的是巩固独裁政权，为了不被发现才未向北韩居民公开有关情况。金龙显指出，目前北韩士兵散布在俄军多处，无法锁定具体位置。截至目前，除已知的派遣的第11军团（暴风军团）之外，似还有其他部队，且明年还有可能增派。国家情报院前一天表示，截至目前，抵达俄罗斯的北韩士兵总计3000余人，到12月将增至1万余人；派兵报酬为每人每月2000美元。美国和北约日前承认北韩派兵俄罗斯属实，此前美国和北约均对有关说法持谨慎态度。另外，金龙显认为北韩有可能在美国大选前发射洲际弹道导弹（ICBM）。金龙显指出，迄今为止，北韩采取了高角度发射方式，而此次发射的目的是检验重返大气层功能，因此有可能以正常角度发射。截至目前，北韩均以高于正常水平（30度至45度）的角度发射洲际导弹。按正常角度发射则可在重返大气层环境下进行试验，测试导弹的最大射程。