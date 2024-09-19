HBM需求猛增 SK海力士营收和利润均创历史新高

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韩国国际广播电台报道：受高带宽内存（High Bandwidth Memory，简称HBM）的推动，SK海力士今年第三季度的营收、营业利润和净利润均创历史新高。SK海力士24日发布的公告显示，据初步统计，今年第三季度营业利润为7.03万亿韩元，从去年同期的1.7920万亿韩元亏损中恢复。这一数据还高于市场预期值6.8万亿韩元。不仅如此，营收、营业利润、净利润均创下单季最高值。第三季度营收为17.5731万亿韩元，同比增长93.8%；净利润为5.7534万亿韩元，扭亏为盈。营收继今年第二季度（16.4223万亿韩元）之后再创新高，营业利润和净利润双双打破2018年第三季度半导体超级周期期间创下的纪录。三星电子第三季度营业利润初值为9.1万亿韩元，其中半导体业务预计在4万亿至4.4万亿韩元。SK海力士的营业利润远高于三星。SK海力士表示，人工智能存储芯片的需求以数据中心客户为主持续强劲，为此扩大了HBM、企业级固态硬盘（eSSD）等高附加产品的销售，实现了公司创建以来最大营收，其中HBM销售额环比增长70%、同比增长330%以上。SK海力士在受益于人工智能而需求猛增的HBM市场占有垄断性地位，与此同时，对大容量企业级固态硬盘的需求也出现了增长，推动公司业绩增长。SK海力士表示，从HBM3向8层HBM3E的产品换代正在快速进行，上月投入量产的12层HBM3E也将按计划于今年第四季度开始供应，预计HBM在整体DRAM销售额中所占比重将从第三季度的30%提升至第四季度的40%。