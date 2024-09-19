韩国第三季度实际GDP环比仅增0.1% 出口转为下滑

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韩国国际广播电台报道：据统计，今年第三季度韩国实际国内生产总值（GDP）环比增长0.1%。尽管走出了第二季度的负增长（-0.2%），但由于出口较第二季度有所回落，仍低于预期。韩国银行（央行）24日公布的“2024年第三季度实际国内生产总值（初值）”显示，实际GDP较今年第二季度增长0.1%，比央行8月公布的预期值0.5%低0.4个百分点。实际GDP的同比增速为1.5%。从各领域情况来看，出口以汽车、化学制品为主环比下滑0.4%，进口则以机械、设备等为主环比增长1.5%。央行表示，从各项目来看，内需对增长的贡献度从第二季度的-0.1%反弹至第三季度的0.9%；净出口则受汽车和化学制品等非IT产品表现低迷、IT产品增长放缓的拖累转为下滑。净出口（出口减去进口）对增长的贡献度从第二季度的-0.1%进一步跌至第三季度的-0.8%。经济统计局局长申承澈（音译）指出，出口主要受到了非IT产品低迷加剧的影响。近期国内外经济环境变化较大，全球制造业复苏缓慢，中国经济以内需为主持续低迷，多种因素叠加形成了综合影响。不过申承澈表示，目前尚无法断言出口向好趋势是否已到拐点。最近出口领域不确定性因素多发，有必要结合主要国家的经济运行情况、贸易环境变化等因素对未来走向作判断。另外，在汽车、通信器械等商品和服务消费增加的带动下，民间消费增长0.5%，政府消费以社会保障基金发放额为主增长0.6%。设备投资增长6.9%，其中半导体制造设备等机械类和飞机等运输设备双双增长；建设投资则因建筑建设和土木建设减少而下滑2.8%。申承澈表示，内需并不完全乐观，不过民间消费呈现缓慢复苏的趋势。随着物价压力减小、利率降低，消费和投资领域将形成提振内需的环境。从各行业情况来看，农林渔业以畜产业为主增长3.4%，制造业以运输设备、机械及设备为主增长0.2%。水电煤业增长5.1%，服务业以医疗卫生业、社会福利服务业和运输业为主增长0.2%。建筑业以建筑建设为主下滑0.7%。体现购买力的实际国内总收入（GDI）第三季度增长0.5%。另外，央行表示有必要对今年的经济增速预期做调整。涉及2024年、2025年经济增速的不确定性扩大，今后将细致评估内需恢复速度、主要国家经济运行情况、IT业周期、全球贸易环境变化等因素，并在《11月经济展望》中公布具体内容。