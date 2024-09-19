尹锡悦：绝不会对北韩派兵俄罗斯坐视不理 将分阶段采取必要措施

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统24日表示，北韩派兵俄罗斯全然违反联合国宪章和联合国安理会决议，是威胁韩半岛、欧洲乃至全世界安全的挑衅行为。尹锡悦总统当天在龙山总统办公室和波兰总统安杰伊·杜达（Andrzej Duda）举行首脑会谈，并在会谈后的联合媒体见面会上表示，我和杜达总统强烈谴责北韩的核导开发项目、挑衅以及与俄罗斯的非法军事合作。尹锡悦总统强调，大韩民国绝不会对此坐视不理，我方将视北俄军事合作的进程，与国际社会一道，分阶段采取必要措施。尹锡悦总统说，我和杜达总统重申，共享相同价值观的大韩民国和波兰作为国际社会负责任的成员，将坚定地团结在一起，为国际和平与稳定作贡献、维护基于规范的秩序。尹锡悦总统表示，波兰作为中立国监督委员会的成员，和韩国一道持续为韩半岛的和平稳定而努力。两国将继续合作，推动实现北韩无核化、改善北韩居民的人权状况。尹锡悦总统说，我们二人商定，两国还将深化旨在恢复乌克兰和平、参与战后重建的共同努力。韩国政府基于去年公布的“乌克兰和平团结倡议”，将继续扩大对乌克兰国民的援助，并在这一过程中与波兰紧密合作。尹锡悦总统提到，就任后通过国际外交活动和对波兰访问与杜达总统进行了多次会谈。一直以来我们紧密沟通、不断积累友谊，今天的会谈已经是第四次。尹锡悦总统指出，两国于1989年建交、2013年建立战略伙伴关系，不断深化交流合作，共同发展，如今已是共同应对各类全球性挑战的可靠友邦和真正的朋友。尹锡悦总统表示，去年访问波兰期间，两国首脑承诺超越经济贸易领域，深化军工、能源、尖端产业等战略领域的合作。在此次会谈上，双方确认了后续措施正得以切实履行，并讨论了进一步深化、发展两国战略伙伴关系的方案。尹锡悦总统表示，两国政府商定积极提供援助，确保包括以年内签署为目标、正在磋商中的K2坦克第二批履行合同在内的韩国波兰军工合作项目成功开展。尹锡悦总统指出，当前的国际安全局势比任何时候都严峻，两国将基于迄今为止积累的互信关系，启动国防、军工部门定期磋商机制，共同摸索有助于互相的安全和国防的合作方案。另外，尹锡悦总统表示，双方一致同意继续一道努力，加强能源安全和尖端产业，为此将摸索扩大核电、新再生能源等各类无碳能源生产的方案。尹锡悦总统指出，两国首脑一致认为，应支持未来一代之间活跃的人员往来和文化交流。希望今年纪念建交35周年的各类文化交流活动、两国间直航航班的增加能够推动扩大两国间的旅游和人员往来。