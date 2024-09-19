北韩制定《国歌法》 不再使用《爱国歌》名称

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韩国国际广播电台报道：北韩宣布与韩国断绝关系，并决定不再使用《爱国歌》（国歌）名称。据北韩官方媒体朝鲜中央通讯社（以下简称“朝中社”）25日报道，北韩“第14届最高人民会议常任委员会第33次全体会议”昨天在平壤万寿台议事堂举行，北韩新制定了《朝鲜民主主义人民共和国国歌法》（以下简称《国歌法》），决定不再使用《爱国歌》这一名称。但朝中社并没有公开具体内容，包括如何称呼国歌和如何演奏国歌等。北韩还修改了国歌歌词中“三千里美丽祖国”的部分，将意味着韩半岛全境的“三千里”部分改为“世上美丽的祖国”等，考虑到韩民族而修改了部分歌词的内容。北韩从今年4月开始将“国歌”的名称改为“朝鲜民主主义人民共和国国歌”。有分析认为，北韩国务委员长金正恩去年年末宣布南北韩是“两个敌对国家”，现在决定不再使用与韩国相同的《爱国歌》名称，意在与韩国划清界限。另外，由于此次新通过了《国歌法》，现有宪法中规定的《爱国歌》相关条款（“朝鲜民主主义人民共和国的国歌是爱国歌”）也通过7日至8日举行的最高人民会议进行了修改。韩国统一部发言人金仁爱25日在例行记者会上表示，北韩于2023年2月制定了规定国徽、国旗、国家、国画、国鸟等的国家象征法，强调了国家性，旨在提高民众的爱国心，这是北韩在此次会议中通过国家相关法案的原因。