韩国陆海空三军进行联合演习

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韩国国际广播电台报道：韩国空军25日表示，陆海空三军模拟敌人同时进行飞机和导弹攻击的场景进行了联合应对演习。此次演习由空军作战司令部主管，陆军特种战司令部和海军作战司令部参与。空军的F-35A、F-15K、KF-16、FA-50战斗机和KA-1轻型攻击机等70余架空中战斗力投入使用，地对空制导武器“天弓”和宙斯盾舰（Aegis combat ship）等战斗力也参加了演习。此次演习模拟敌人800余架有人机、无人机和导弹等渗透到韩方地区的场景进行，战斗机紧急出动击落敌方飞机，并用“天弓”等拦截敌方弹道导弹和巡航导弹。韩军还表示，本月22日至25日在东海海域进行了联合海上机动演习，此次演习旨在对敌人的海上挑衅和渗透立即采取应对行动。演习投入了海军宙斯盾驱逐舰“西厓柳成龙”号（DDG）等20余艘舰艇和海军P-3海上巡逻机、空军F-5战斗机、美国海军P-8海上巡逻机、美国空军A-10攻击机等十架飞机。陆军海岸警戒部队和生化与放射防护司令部官兵也参与了演习。演习项目包括在海上击溃敌方的海上特种部队（MCSOF）的作战训练，在海上、水下、空中等多项突袭挑衅情况下的反潜作战训练、对空作战训练、联合电子作战训练等。