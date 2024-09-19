韩政府代表团28日在北约就北韩派兵情况作报告

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韩国国际广播电台报道：韩国政府代表团将访问位于比利时布鲁塞尔的北约（NATO）总部，就北韩派兵情况作报告。据北约消息，韩国代表团将于当地时间28日上午出席由北约秘书长马克·吕特（Mark Rutte）主持召开的北大西洋理事会（NAC）会议。韩国代表团的报告结束后，吕特将召开媒体简报会。代表团由国家情报院第一次长洪彰元（音译）担任团长，联合参谋本部情报部长朴晋永（音译）等情报、军方和外交部门高级官员组成。北大西洋理事会是北约最高决策机构，32个成员国代表在该机构讨论对同盟造成影响的安全问题并做出有关政治决策。北约印太伙伴国家（IP4）韩国、日本、澳大利亚、新西兰均受邀出席此次会议。北约认为，北韩派兵将对印太地区的安全造成不小的影响，有必要加强共同应对。韩国代表团将和北约方面探讨北韩派兵情况及应对方案，还有可能就韩国向乌克兰当地派遣监查团、为乌克兰军提供援助等问题进行磋商。政府为探测被派往战场的北韩军力、研究其战术和原理，正探讨向乌克兰派遣监查团的方案。北约成员国有可能要求韩国积极参加乌克兰军援。迄今为止，韩国出于人道主义考虑向乌克兰提供了军需物资，并通过向美国出口155毫米炮弹的方式为美国援乌提供了间接性帮助。不过北韩派兵后，韩国政府有可能视情况援助杀伤性武器。代表团还将在欧盟（EU）政治和安全委员会（PSC）作有关报告，并计划与吕特等北约、欧盟的高层官员会面。