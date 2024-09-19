多方消息称北韩士兵正前往最前线 数日内或将参战

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韩国国际广播电台报道：近期不断有媒体报道，被派往俄罗斯的北韩士兵在库尔斯克集结完毕，正前往最前线。乌克兰总统泽连斯基多次提出警告称，北韩士兵将在数日内被投入战场。泽连斯基当地时间27日在社交媒体平台X上发布视频讲话指出，北韩士兵有可能在几天内加入战争，乌克兰很快将不得不在欧洲与北韩军队战斗。泽连斯基当天在电报（Telegram）上也强调称，俄罗斯绕过制裁、将北韩牵入战争，北韩军有可能很快就会出现在与乌克兰的战争之中。本月25日，泽连斯基表示，据乌克兰军总司令亚历山大·斯坦尼斯拉沃维奇·瑟尔斯基（Alexander Stanislavovich Syrsky）的报告，北韩兵力预计将于27日至28日被投入到战斗地区。同一天，乌克兰情报部门称，俄军正将北韩士兵运往最前线。据《基辅独立报》、《福布斯》等媒体报道，乌克兰国防部情报总局表示，俄罗斯宪兵当天在库尔斯克沃罗涅日（Воронеж）高速公路上拦截下一辆载有北韩士兵的卡车。情报总局还在电报上公开了监听音频。该音频是俄罗斯军方人士的一段对话，内容为使用民用牌照的卡车在没有可证明其战斗任务的资料的情况下前往库尔斯克，半途被宪兵拦截，亟待解决问题。此前据美国《纽约时报》（NYT）援引乌克兰和美国政府官员的话报道，数千名北韩士兵从本月23日起陆续抵达位于俄罗斯西南部的库尔斯克，到28日最多可集结5000名。这批士兵预计将参加驱逐乌军的反击战。乌军于今年8月6日进入库尔斯克并占据了部分领土，目前正与俄军激战。