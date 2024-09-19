北韩称无人机为韩国操控 在平壤散播传单

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韩国国际广播电台报道：北韩有关部门声称，对坠落在平壤的无人机进行拆解、分析的结果显示，其起飞地点为西海白翎岛，操控方为韩军。北韩《劳动新闻》28日报道称，北韩国防省发言人27日公布了“大韩民国无人机侵犯主权事件”最终调查结果，确认了该无人机的起飞地点、侵入路线和侵入目的。北韩国防省发言人声称，由国防省和国家保卫省等组成的联合调查小组对无人机飞行操控程序的分析结果显示，该无人机于10月8日23时25分30秒从白翎岛起飞，侵犯了共和国领空。无人机经黄海南道长渊郡和草岛周围海域，飞行至南鸟鸭岛周围海域，再经由南浦市千里马地区上空侵入我国（北韩）首都上空。发言人还称，无人机于10月9日1时32分8秒、1时35分11秒分别在外务省办公楼和地铁胜利站之间的上空、国防省办公楼上空散播政治煽动垃圾（对北传单）。北韩国防省发言人称，无人机飞行操控程序记录有从2023年6月5日至2024年10月8日的238项飞行计划及飞行记录。除10月8日之外，其余飞行计划及记录均发生在韩国境内。国防省声称，证据资料揭露了无人机的入侵目的是散布反共和国政治煽动垃圾，实施者无疑是傀儡韩国军部流氓；对这种极度危险和鲁莽的政治军事挑衅行为，我方（北韩）已下达了最后警告。另外，《劳动新闻》刊登了无人机飞行路径图表。根据原飞行计划，无人机从白翎岛出发、沿西海岸进入平壤上空后，本应原路返回，但却在平壤上空坠毁。