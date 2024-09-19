日媒：佐渡金山强征劳工追悼仪式11月24日举行

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韩国国际广播电台报道：日本共同社29日援引相关人士的话报道称，日本政府将于11月24日举行佐渡金山强征劳工受害者追悼仪式。今年7月，日本政府在申请将佐渡金山列入世界文化遗产的第46届联合国教科文组织世界遗产委员会会议上承诺，每年将在佐渡金山举行日本人和韩籍强征劳工受害者的追悼仪式。韩国外交部发布将佐渡金山列入世界遗产名录的韩日磋商结果时表示，佐渡金山劳工追悼仪式将从今年开始每年7月至8月前后在佐渡金山当地举行，日本民间团体过去经常举行追悼仪式，但此次日本政府相关人士也前来参加，深具意义。不过日本政府并未遵守承诺在今年7月至8月举行仪式。日本外务省在9月召开的记者会上说，正在就今年秋天举行包括韩半岛出身者在内的劳动者追悼活动进行协调。韩国政府希望日本政府高层官员出席追悼仪式。韩国驻日本大使朴喆熙近期表示，我认为日本政府应该以承认韩国劳工在极其恶劣的环境中做艰苦工作的方式举行追悼仪式，希望日本政府政务官级以上的官员参与活动。政务官是日本政府部门中职位低于副大臣的高级官员。佐渡金山在今年7月举行的联合国教科文组织会议上以达成共识（全员同意）的方式被列入世界遗产名录。韩国政府根据日本决定每年举行韩籍劳工追悼仪式等措施，同意日本申遗。