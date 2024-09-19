ROSÉ的《APT.》进入美国公告牌Hot100单曲榜第八名

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韩国国际广播电台报道：韩国女团BLACKPINK成员ROSÉ（朴彩英）与流行歌手布鲁诺·马尔斯（Bruno Mars）合作演唱的《APT.》进入了美国公告牌Hot100单曲榜前十名。美国公告牌(Billboard)29日通过官方社交媒体发表的11月2日"Hot 100单曲榜"中，ROSÉ的《APT.》排在第八位。这是作为K-POP女艺人首次进入前十名，刷新了BLACKPINK在2020年由赛琳娜·戈麦斯(SelenaGomez)一起演唱的《Ice Cream(冰淇淋)》排名第13位的最高纪录。另外，在K-POP艺人中，继进入“Hot 100”榜单前十名的防弹少年团(BTS)、智旻、柾国(JungKook)(第一位)、PSY(第二位)之后，ROSÉ是第五位入围的韩国艺人。在当天发布的除美国以外的全世界200个地区的在线流媒体流量和数字销量等进行排位测定的“全球200强”排行榜上，ROSÉ的《APT.》均占据了第一位。此前，在世界两大排行榜之一的英国官方单曲榜“TOP100”中，ROSÉ的《APT.》也进入了第四位。《APT.》是ROSÉ将于今年12月发表的第一张个人专辑《ROSÉ》的预发行歌曲。