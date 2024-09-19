尹锡悦与加拿大总理特鲁多通话 讨论北韩派兵援俄问题

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦与加拿大总理贾斯廷·特鲁多（Justin Trudeau）通电话，就北韩派兵援俄问题等交换了意见。尹锡悦30日与特鲁多通话时分享了有关北韩派兵援俄的有关信息。尹锡悦说，北韩军队实际投入战线的速度可能比想象得要快，情况极为严重。尹锡悦表示，韩国和加拿大应该与国际社会一道采取强而有力和团结一致的应对措施。韩国将派遣支援乌克兰重建的政府代表参加在加拿大举行的乌克兰和平正式部长级会议。特鲁多对此表示，北韩派兵援俄或导致俄乌战争升级，这将影响整个欧洲和印度太平洋地区的安全，两国应采取紧密的应对措施。尹锡悦和特鲁多还就两国安全和军工合作问题进行了讨论。尹锡悦表示，下月1日在加拿大渥太华首次举行外长防长“2+2”会议，希望以此为契机，两国得以定期进行高层安全对话。尹锡悦说，在两国增进全面安全合作方面，军工合作具有重要意义，希望韩国企业参与加拿大军工产业增强项目，加强互惠性军工合作。特鲁多回答说，两国举行外长防长“2+2”会议意味着过去两年两国扩大了合作和友谊的深度，对国际社会的安全和经济发挥了更大的作用。特鲁多说，深知韩国防卫产业的优越性，期待与共享价值的战略合作伙伴韩国深入合作。