尹锡悦表示不坐视北俄军事勾结 泽连斯基称北韩军队即将参战

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韩国国际广播电台报道：韩国总统办公室表示，尹锡悦总统29日与乌克兰总统泽连斯基通电话，分享了对北韩派兵援俄和俄乌战争参战动向的评价，并讨论了应对方案。尹锡悦在通话中表示，韩国政府不会坐视威胁我们安全的北俄军事勾结，我们将密切观察今后的战场情况，采取有效的阶段性应对措施。尹锡悦还说，虽然俄罗斯向北韩转移敏感军事技术的可能性尚不确定，但如果6·25 战争后未曾参加过现代战争的北韩将在乌克兰战争中获取的经验传授给超过100万名北韩军的整个北韩部队，这将对我们的安全构成重大威胁。尹锡悦表示，北韩不仅向俄罗斯提供军火支援，甚至还派遣特种部队援俄，展开极其危险和史无前例的行动。作为北俄军事合作的直接利益当事者，韩国和乌克兰应紧密沟通与应对。尹锡悦还说，韩国政府向北约（NATO）、欧盟（EU）、乌克兰紧急派遣代表团，与友邦国家透明地分享北韩派兵援俄的信息，期待今后韩乌之间能够进行活跃的信息交流与合作。韩国总统办公室还说，泽连斯基对此前韩国对其的援助致谢，并对韩国政府决定派遣政府代表团前往乌克兰基辅表示感谢。泽连斯基评价说，北韩军队即将投入到乌克兰战线，战争将进入未曾经历过的新局面。他还说，我们将继续与友邦国家合作应对威胁，我们也将积极与韩国共享信息，扩大沟通。两位领导人用强烈措辞谴责北韩派兵援俄和北俄非法军事合作，并决定推进战略磋商、共同应对。泽连斯基决定近期向韩国派遣特使。