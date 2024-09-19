尹锡悦要求强力应对北韩射弹 国家安全委员会制定新单独制裁措施

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩31日发射远程弹道导弹(ICBM)，同一天尹锡悦总统在国家安全委员会会议上作指示，要求和国际社会共同强有力地应对北韩挑衅，并严密防范，使北韩无法图谋任何突袭式挑衅。总统办公室表示，尹锡悦总统当天上午7时10分许听取了国家安保室关于北韩发射远程弹道导弹的报告，并作出了上述指示。国家安保室长申源湜主持召开了国家安全委员会紧急会议。国家安全委员会常任委员在会上指出，北韩发射远程弹道导弹再次违反了联合国安理会决议，对北韩严重威胁韩半岛和国际社会和平安全的行为提出强烈谴责。为应对北韩的挑衅行为，会议决定制定新一轮对北单独制裁措施，不过具体内容并未公布。会议还决定，针对北韩习惯性违反安理会决议的行为，韩国将和友好国家、联合国紧密合作，确保国际社会的对北制裁措施得到强有力、实际有效的执行。常任委员批评说，北韩政权全然不顾民生，将有限的资源挥霍于大规模杀伤性武器的开发， 从而把北韩青年推向了名不正言不顺的战场。总统办公室表示，会议决定利用联合国人权理事会普遍定期审议（UPR）等所有机会，向国际社会介绍北韩的人权惨状，并加大努力实现“8·15统一基本政策”所提出的改善北韩居民的自由和人权现状。出席当天紧急会议的有国家安保室长申源湜、统一部长官金暎浩、国家情报院长赵太庸等人。