韩美防长发布联合声明 对北韩派兵俄罗斯提出最强烈谴责

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韩国国际广播电台报道：韩美防长强烈谴责北韩派兵俄罗斯。韩国国防部长官金龙显和美国国防部部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）当地时间30日在美国国防部举行第56次韩美安保会议（SCM），并在会后发布的联合声明中指出，俄北军事合作在俄北签署全面性、战略性伙伴关系条约后日渐加强，加剧了地区不稳定性，对此表示担忧。我们声明，包括非法军火交易、尖端技术转让在内的俄北军事合作是对联合国安理会决议的明确违反。声明还指出，俄北军事合作已超出军事物资转移，发展为实质性的派兵，对此我们共同提出最强烈的谴责，并商定与国际社会一道就该问题展开紧密合作。韩美两国还时隔六年在声明中再次使用了强调北方界线（NLL）的表述。两国防长在声明中指出，我们双方注意到，北方界线在过去的70年间是分隔军力、预防军事紧张的有效手段，敦促北韩尊重北方界线。两国防长表示，对北韩单方面爆破连接南北的公路、持续空飘垃圾气球等加剧韩半岛紧张的行为提出强烈谴责，并敦促北韩立即停止此类行为。另外，两国在此次会议期间批准了《印太地区韩美同盟安全合作框架》。这是韩美两国国防部签署并发布的首份关于韩半岛以外地区合作事宜的文件，具体内容是从明年起在海洋安全、军工合作、情报共享等领域选定旨在提高东盟和太平洋岛国安保能力的示范项目，并予以推进。