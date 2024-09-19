联合国安理会召开会议讨论北韩派兵俄罗斯问题

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韩国国际广播电台报道：围绕北韩派兵俄罗斯事宜，各国在联合国安理会会议上展开了激烈争论。当地时间30日，联合国安理会在位于纽约的联合国总部召开以维持乌克兰的和平安全为主题的会议，讨论近期北韩派兵俄罗斯等问题。韩国常驻联合国代表黄浚局在会上指出，北韩军人有可能成为正当的军事目标，进而沦为“人肉盾牌”，而士兵们本应从俄罗斯拿到的钱则将流入金正恩的口袋。黄浚局强调，尽管北俄签署了《全面战略伙伴关系条约》，但北俄军事合作仍属非法，且违反了多项安理会决议。黄浚局担忧，北俄间史无前例的军事合作将导致欧亚大陆东西两端的地缘政治发生巨大变化。黄浚局表示，韩国将与国际社会紧密合作，坚决应对非法的北俄军事合作，并视情况变化采取相应措施。美国常驻联合国副代表罗伯特·伍德（Robert Wood）指出，若北韩士兵参战，这意味着冲突的严重升级，同时也显示出俄罗斯正陷入绝望。伍德强调，俄罗斯在军事上越来越依赖伊朗和北韩，把全世界拖入危险境地。乌克兰常驻联合国代表谢尔盖·基斯利茨亚（Serhiy Kyslytsya）表示，在战争中生存下来的北韩士兵将带着现代战争的经验回到北韩，我们所有人都很清楚，平壤的政权将会如何利用这支经验丰富的部队。基斯利茨亚还表示，如果安理会无法撼动俄罗斯（作为常任理事国）的身份，那么必须寻求其他形式和行动方式。北韩、俄罗斯常驻联合国代表则强调了派兵的正当性，间接承认了这一情况。俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾（Vasily Nebenzya）表示，对于北韩派兵的说法无需惊讶，那完全是谎言，西方试图将人们的注意力从真正威胁国际和平安全的重要问题上转移。涅边贾还强调北韩派兵的正当性。他表示，北约（NATO）有向乌克兰泽连斯基政权提供军事力量和情报的权利，而俄罗斯的盟友却没有做相同事情的权利，美国及其盟友正在把这种逻辑强加给所有人。涅边贾还向韩国表示，希望韩国的同事足够智慧，不要被西方的狡猾手段所欺骗。我们正在努力保护所有旨在重启莫斯科与首尔传统友好关系的条件，并高度评价韩国在援乌问题上的克制。北韩常驻联合国代表金星在会上表示，乌克兰战争爆发后，美国和西方不断加大向乌克兰供应各种坦克、战斗机等军事装备。很重要的一点是，乌克兰于今年6月对俄罗斯本土发起导弹攻击。金星还表示，北韩和俄罗斯拥有在政治、经济、军事、文化等所有领域发展双边关系的权利，根据北俄条约，这完全符合国际法规定。若俄罗斯的主权和安全利益因美国和西方持续不断的危险企图受到威胁，我们有必要进行应对。美国常驻联合国副代表伍德行使答辩权表示，这种不稳定行为不仅对欧洲，对印太地区的和平安全也是重大威胁。如果北韩军人为援助俄罗斯而进入乌克兰，他们必然会成为冰冷的尸体而归。联合国助理秘书长米罗斯拉夫·延恰表示，联合国对北韩派兵俄罗斯的情况缺乏进一步的信息，无法核实或确认这些说法或报告的真实性。联合国呼吁所有相关方避免采取任何可能加剧乌克兰战争或导致其扩大的行动。