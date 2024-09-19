北韩在美国大选前发射洲际弹道导弹

Photo : KCNA / The North's state-un Korean Central News Agency announced an ICBM launch Thursday, releasing a photo., purportedly showing the scene.

韩国国际广播电台报道：31日，北韩向东海发射1枚洲际弹道导弹(ICBM)。不久前韩国和美国对北韩派兵参加乌克兰战争提出谴责。分析认为，北韩此举意在美国大选前示威。韩国联合参谋本部表示，31日上午7时10分许监测到北韩从平壤地区向东海发射1枚远程弹道导弹。导弹以高角度方式发射，飞行约1000公里后坠入东海。联参还表示，韩美日有关部门保持共同探测、共同追踪的应对态势，实时紧密分享了有关北韩射弹的警报信息。联参强调，韩美在北韩射弹后召开联合会议，两国防长商定强有力地实施部署美方战略武器的联合训练等各项应对方案，展现同盟的应对决心。联参指出，北韩发射洲际弹道导弹是破坏韩半岛、乃至国际社会和平稳定的重大挑衅行为，明确违反了联合国安理会禁止其应用弹道导弹技术和开展科学技术合作的决议，对此提出强烈谴责。这是北韩今年首次进行洲际弹道导弹挑衅，距去年12月18日发射“火星-18型”固体燃料洲际弹道导弹约10个月。上月18日，北韩发射了“火星炮-11丙-4.5”新型战术弹道导弹。韩美两国防长当地时间30日在美国华盛顿召开安保会议，对北韩派兵俄罗斯共同提出“最强烈的谴责”；5小时后北韩便发射了导弹。意见认为，此次射弹是对韩美的谴责表示不满，同时分散国际社会对其派兵的关注。另外，美国大选将于当地时间下月5日举行，北韩发射射程可覆盖美国本土的洲际弹道导弹，意在示威。不过此前预计北韩为检验重返大气层技术，会以正常角度射弹，但最终仍以高角度发射，挑衅力度有所缓和。据日本防卫省消息，北韩洲际弹道导弹飞行了86分钟，长于去年7月“火星-18型”导弹的74分钟，为有史以来最长。有意见据此认为，北韩进行了新型洲际弹道导弹试射活动，有可能使用了上月朝中社照片中出现的新型十二轴移动发射车（TEL）。此前“火星-18型”一直使用九轴移动发射车。