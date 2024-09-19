三星电子第三季度营业利润9.2万亿韩元 半导体部门3.9万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：三星电子半导体部门今年第三季度营业利润为3.86万亿韩元。三星电子31日发布公告称，据初步统计，该公司今年第三季度营业利润为9.1834万亿韩元，较去年同期增长277.37%；营业收入为79.0987万亿韩元，环比增长7%，创历年单季新高。负责半导体业务的DS部门营收为29.2700万亿韩元，营业利润为3.86万亿韩元。受益于人工智能（AI）和服务器需求的增长，HBM（高宽带内存）、DDR5、服务器SSD等高附加值产品销量上升，存储芯片销售额增幅大于前一个季度。存储芯片销售额为22.27万亿韩元。不过受一次性支出和美元走弱等影响，营业利润则有所下滑。系统芯片LSI和代工部门也受到了相同的影响。代工部门营业利润还因移动终端需求和个人计算机市场恢复迟缓而较前一季度有所下滑。三星电子表示，明年将继续扩大HBM的销售，并积极应对市场对大容量服务器的需求。明年将有数笔人工智能数据中心投资，预计对大容量、高性能产品的需求将增长，公司将逐步扩大尖端生产流程所占比重。负责智能手机、家电等业务的终端体验（DX）部门营业利润为3.37万亿韩元。在智能手机、平板电脑等新产品上市的推动下，移动终端体验（MX）部门的营收和营业利润环比双双上升，利润率接近两位数。