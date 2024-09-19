北韩宣布成功试射新型“火星炮-19”型洲际弹道导弹

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韩国国际广播电台报道：北韩声称10月31日发射的洲际弹道导弹为新型“火星炮-19”型，并主张这是洲际导弹终结版。北韩《劳动新闻》1日报道称，国务委员长金正恩昨天在当地指导了导弹总局的“火星炮-19”型试射。金正恩的女儿金主爱陪同观摩。据报道，发射的导弹最高飞行高度上升到7687.5公里，飞行距离为1001.2公里，飞行5156秒（约86分钟）后坠落东海公海上的预定目标水域。试射没有对周边国家的安全产生任何负面影响。报道称，此次新型战略武器系统试验刷新了战略导弹能力的最新纪录，展现了具有世界最强威力的朝鲜民主主义人民共和国战略遏制力的现代性和可靠性。据报道，金正恩在试射现场表示，新型洲际弹道导弹试射完全取得成功，在同类核武器运载装备的开发和制造方面，我们确保的霸权地位是绝不可逆的。“火星炮-19”型终结版洲际弹道导弹系统是可靠的维护国家安全的第一核心手段。金正恩还说，最近敌人加强核同盟策动等进一步突显了加强我们核力量的重要性，北韩绝不会改变核武力强化路线。韩国联合参谋本部昨天表示，北韩有可能利用新的12轴移动式发射车（TEL）发射了新型固体燃料洲际弹道导弹。但从北韩媒体公开的照片来看， 北韩使用11轴移动式发射车发射了“火星炮-19”型洲际弹道导弹。