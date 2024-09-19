韩国因北韩射导对11名北韩个人和四个实体实施制裁

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韩国国际广播电台报道：韩国政府为应对北韩10月31日发射新型“火星炮-19”型洲际弹道导弹（ICBM）将对北韩实施单边制裁。外交部1日宣布，将于本月6日对参与导弹开发和创汇等的11名北韩个人和四个实体实施单独制裁。被纳入制裁名单的北韩个人包括参与北韩武器及相关产品出口的北韩驻莫桑比克（Mozambique）经济贸易代表部前代表崔光洙（音译，下同）和参与筹措核导开发资金的朝鲜民族保险总公司所属朴春山、徐东明、金一洙、崔春植、姜成三等人。另外，被列入制裁名单的崔哲民是第二自然科学院及北韩驻中国大使馆所属外交官，此人负责弹道导弹零部件、双重用途产品等的采购，并参与向中国派遣1000多名北韩劳工的有关事务。其配偶崔恩静也因参与北韩弹道导弹开发使用的双重用途项目采购而被纳入制裁名单。此外，被列入制裁名单的林成顺、崔成哲、周阳源等其余三人在塞内加尔滞留时期曾承揽和管理建设项目，并将收益上缴北韩政权。被纳入制裁名单的四个实体（东方建设、Patisen SA、金陵总公司、EMG环球汽车）参与了负责北韩劳工赴塞内加尔创汇有关事务。韩国政府表示，最近北韩派兵援俄参与非法战争，又发射了洲际弹道导弹，再次违反了联合国安理会的决议，政府强烈谴责北韩的挑衅行为。政府强调，北韩的挑衅一定会付出代价，今后也将与国际社会紧密合作，让北韩认清事实，停止挑衅，实现无核化。