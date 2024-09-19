尹锡悦总统：北俄军事合作对安保构成巨大威胁 四大改革事关国家存亡

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统4日表示，北韩和俄罗斯的非法军事合作对韩国安保构成了巨大威胁。韩德洙国务总理当天在国会全体会议上代尹锡悦总统念读了明年预算案施政讲话。尹锡悦总统在讲话中指出，基于去年4月发布的《华盛顿宣言》，韩美两国启动了一体型延伸威慑体系，大幅提升了对北核威慑力。尹锡悦总统强调，将对所有可能性进行评估、严密制定对策，更加坚实有力地维护韩国安全；将在牢固的韩美同盟和紧密的韩美日三边合作的基础之上，实现全球中枢国家的愿景。另外，尹锡悦总统表示，全球范围内的高利率、高物价现象和金融市场的不确定性持续，主要国家经济增速放缓导致韩国出口低迷，这一全球综合性危机对韩国民生造成了巨大冲击。尹锡悦总统指出，尽管韩国经济取得了半导体、汽车出口增长，当选捷克核电站项目优先谈判对象，军工出口创历年新高等成绩，但民生恢复的速度不及预期，政府正竭尽全力地促使经济复苏的暖意扩散至国民生活的每一个角落。尹锡悦总统接下来指出，为了使大韩民国持续繁荣、开启可持续的未来，最重要的莫过于社会结构改革。养老金、劳动、教育、医疗四大改革是事关国家存亡、必须立即推行的课题。尹锡悦总统强调，无论遇到任何困难，政府都将完成四大改革。对于医疗改革，尹锡悦总统表示，将迅速推动高级综合医院的结构转型和自费项目及损失保险改革，未来五年将投入逾30万亿韩元，支持医疗改革课题有条不紊地进行。尹锡悦总统就劳动改革表示，必须将薪资体系的评价标准从论资排辈改为以职务和成果为主，并确保人们可以自由选择各种不同的办公形式；将有条不紊地推动《劳动弱势群体保护法》《公正聘用法》等劳动改革有关立法。尹锡悦总统还表示，韩国目前正面对着低生育、老龄化这一史无前例的挑战，希望国会能够迅速处理《政府组织法》等有关法案，确保人口战略规划部尽快成立。另外，尹锡悦总统就现政府的财政稳健基调表示，这并不是指简单的“勒紧腰带过日子”，而是要果断地减少松懈和不必要的浪费，将之用于国家的本职，即恢复民生、准备未来。对于北韩人权问题，尹锡悦总统表示，将通过举办北韩人权有关国际会议等方式，努力扩大国内外对北韩人权问题的共识，争取获得国际社会对自由统一的大韩民国这一愿景的广泛共识与支持。