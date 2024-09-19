韩加举行首次外长防长会议 联合声明谴责北韩派兵俄罗斯

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韩国国际广播电台报道：韩国和加拿大指出，北韩向俄罗斯派兵属于重大的加剧紧张局势的行为，对此提出强烈谴责。当地时间1日，由韩国外交部长官赵兑烈、国防部长官金龙显和加拿大外交部部长梅拉妮·乔利（Melanie Joly）、国防部部长比尔·布莱尔（Bill Blair）出席的第一次韩国加拿大外长防长（2+2）会议在加拿大渥太华举行，会议签署了包含上述内容的联合声明。两国外长和防长在声明中指出，我们对大批北韩士兵被派往俄罗斯深感担忧，这是给欧洲和印太地区的安全稳定带来危险的、造成紧张局势严重升级的行为。两国外长和防长表示，我们以最强烈的措辞谴责违反多项联合国安理会决议的北俄深化军事合作的行为，包括北韩为支援俄罗斯在乌克兰发起的残忍、无法正当化的侵略战争，提供数百万枚弹药和弹道导弹的行为。声明表示，我们密切关注俄罗斯作为回报向北韩提供的援助，基于印度太平洋和欧洲大西洋地区的安全正更紧密地联系在一起的认识，我们承诺将与国际社会一道积极寻求采取进一步措施。另外，两国还对上月31日北韩发射“火星炮-19型”新型洲际弹道导弹等连续不断的射弹行为提出谴责，并再次敦促北韩履行完全、可验证、不可逆的弃核。当天加拿大还表示，强烈支持韩国为实现无核的自由、和平、繁荣之统一韩半岛作出的努力。两国外长防长商定开展“韩国加拿大印太对话”，深化在印太领域的合作；韩国印太特别代表和加拿大印太特使将在各领域发掘可发挥协同效应的项目。此外，两国商定加快旨在签署《军事国防秘密情报保护协定》的谈判，并就开展定期陆军对话、在加拿大举行首次会议达成一致。两国还商定举办韩国加拿大网络政策协议会，应对涉及网络安全和新兴技术的威胁。